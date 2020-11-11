Посол РФ заявил, что Запад сильно политизирует процесс возвращения беженцев в Сирию

ДАМАСК, 11 ноября. /ТАСС/. Запад сильно политизирует вопрос возвращения сирийцев к местам проживания, в ряде стран их убеждают, что дома их ждут репрессии. Об этом заявил журналистам посол России в Сирии Александр Ефимов.

Он рассказал, что беженцы, которые находятся в других странах, подвергаются психологической обработке. Их пытаются убедить не возвращаться в Сирию, потому что здесь их ждет плохое будущее или они подвергнутся репрессиям.

"Мы надеемся, что конференция (Международная конференция по содействию возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц - прим. ТАСС) даст мощный импульс процессу возвращения беженцев на родную землю. Это очень важный вопрос, гуманитарный вопрос, который, к сожалению, на Западе сильно политизируется", - сказал Ефимов.

Посол обратил внимание, что в этой конференции отказались участвовать многие страны, которые "больше всех кричат о судьбе беженцев, как будто они заботятся больше всего о сирийском народе". "На самом деле на поверку оказывается, что они не хотят помогать этому процессу", - подчеркнул дипломат.

По его словам, процессу возвращения беженцев нужна помощь международного сообщества. "Здесь нужно финансирование, здесь нужна помощь международного сообщества, которая, к сожалению, не поступает в том объеме, в котором она должна поступать", - сказал Ефимов.

Необходимо, продолжил посол РФ, решить много проблем и вопросов. "Поэтому я думаю, что общими усилиями мы справимся. Сейчас готовится много проектов. <...> Россия помогала и будет помогать сирийскому народу", - заключил он.