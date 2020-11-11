Полпред президента в УФО приступил к работе в Екатеринбурге

Указ о назначении Владимира Якушева на пост полномочного представителя президента УФО был подписан президентом 9 ноября и вступил в силу незамедлительно. На посту полпреда Якушев сменил Николая Цуканова.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Назначенный на пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прибыл в Екатеринбург и приступил к работе, сообщается на сайте полпредства в среду.

"Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прибыл в Екатеринбург и приступил к работе. Сегодня в ходе встречи с коллективом аппарата полпреда Владимир Якушев, поблагодарив своего предшественника Николая Цуканова и его команду за качественную работу, обозначил ключевые задачи, которые предстоит решить в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Уточняется, в число задач входит контроль над исполнением решений президента РФ координация комплекса мер противодействия новой коронавирусной инфекции, работа с субъектами Российской Федерации по обеспечению стабильного социально-экономического развития территорий.

Отдельно полпред отметил необходимость эффективного взаимодействия аппарата полномочного представителя, органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества. "Мы должны не только контролировать, но и помогать регионам в решении стратегических вопросов и проблем", - цитируют Якушева в сообщении.

В планах у полпреда, по информации в сообщении, проведение рабочих встреч с руководством субъектов РФ, депутатами, руководителями ключевых предприятий и организаций УФО.