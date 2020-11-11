Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Чекункова сотрудникам министерства

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил нового главу Минвостокразвития России сотрудникам министерства, сообщили журналистам в среду в пресс-службе аппарата полпреда.

"Юрий Трутнев представил нового министра Алексея Чекункова сотрудникам Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики", - сказали в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил утвержденных Госдумой вице-премьера Александра Новака и пятерых федеральных министров, включая нового главу Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Его предшественник в этой должности Александр Козлов возглавил Минприроды России.

"Алексей Олегович возглавлял Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), поэтому новый министр хорошо разбирается в том, как работает весь механизм привлечения инвестиций на Дальнем Востоке, знаком с многими инвестиционными проектами, многим из них оказывал поддержку в своем предыдущем качестве, хорошо знает принципы работы инвесторов, разбирается в том, что необходимо для того, чтобы на Дальнем Востоке создавались новые предприятия, создавались новые рабочие места, росла экономика", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Он также отметил качества Чекункова, которые позволят вывести работу Минвостокразвития на качественно иной уровень - новый глава хорошо знаком с современными технологиями управления, под его непосредственным руководством разработаны такие программы, как предоставление участков под аквакультуру - полностью автоматизированный сервис, позволяющий работать с цифровыми технологиями. Разработан механизм управления лесным хозяйством.