{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет ГД поддержал законопроект о наказании за призывы к отчуждению территорий

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал нижней палате принять его во втором чтении

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал нижней палате принять во втором - основном - чтении законопроекты о лишении свободы за повторные призывы к отчуждению территорий РФ, а также о введении административных штрафов за такое правонарушение, совершенное впервые. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Необходимые поправки вносятся в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму, он вступил в силу с 11 августа.

Теги
Россия
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Чекункова сотрудникам министерства
Вице-премьер отметил, что Алексей Чекунков хорошо знаком с современными технологиями управления
Читать полностью