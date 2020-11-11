Комитет ГД поддержал законопроект о наказании за призывы к отчуждению территорий

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал нижней палате принять во втором - основном - чтении законопроекты о лишении свободы за повторные призывы к отчуждению территорий РФ, а также о введении административных штрафов за такое правонарушение, совершенное впервые. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Необходимые поправки вносятся в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму, он вступил в силу с 11 августа.