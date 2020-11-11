Мединский заявил, что памятник маршалу Коневу в Праге следует вернуть на место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге следует вернуть на его историческое место. Об этом журналистам в среду сказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Справедливым (решением - прим. ТАСС) является поставить маршала Конева, героя освобождения Праги, на место. Тогда появляется справедливость", - высказал свое мнение председатель РВИО.

По его словам, альтернативное решение судьбы монумента маршалу Коневу - его перемещение в Россию - может привести к возникновению трудностей с советскими памятниками в других восточноевропейских странах. В частности, власти этих государств также могут потребовать их вывоза на территорию России.