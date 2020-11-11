Во всех министерствах Якутии в 2021 году внедрят проект реорганизации госуправления

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Все министерства Якутии планируется вовлечь в 2021 году в проект "Государственное управление 4.0", который направлен на системную реорганизацию модели государственного управления. Об этом ТАСС сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени" в среду.

"Мы предполагаем, что все министерства республики в следующем году будут вовлечены в этот проект. <…> Обкатка в течение 2019 года проходила у нас в Министерстве имущественных и земельных отношений и показала себя очень хорошо, сейчас в ряде министерств, в том числе в администрации главы республики, процессы уже начались, они связаны с трансформацией госуправления. Оптимизацию люди понимают как сокращение людей и все, но речь о том, чтобы была реально пересмотрена концепция руководства. <…> Это не только сокращения людей, а высвобождение времени для того, чтобы руководители того или иного уровня могли больше принимать решения, связанные со стратегическими процессами", - сказал Николаев.

Проект "Государственное управление 4.0" преследует цель системной реорганизации модели государственного управления и формулирование новой, направленной на упрощение структуры принятия управленческих решений, предоставления государственных услуг, перераспределение и минимизацию использования ресурсов, а также повышение производительности и качества труда.

Апробированный на Министерстве имущественных и земельных отношений проект, как ранее сообщалось, упростил и ускорил принятие решений, предоставление государственных услуг, оптимизировал порядка тридцати процентов рабочих процессов в министерстве.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.