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Путин назначил Михаила Носкова послом России в Исландии

От этой должности освободили прежнего посла Антона Васильева

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин назначил Михаила Носкова послом в Исландии. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от этой должности прежнего посла Антона Васильева.

Михаил Носков родился в 1965 году. До нынешнего назначения он занимал пост заместителя директора генерального секретариата МИД РФ. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса. Владеет английским, болгарским и немецким языками.

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