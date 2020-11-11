Экс-глава Минприроды Кобылкин стал и. о. замсекретаря генсовета "Единой России"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президиум генсовета "Единой России" на заседании в среду назначил бывшего главу Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина исполняющим обязанности замсекретаря генсовета партии.

Как сообщил ранее секретарь генсовета Андрей Турчак, Кобылкин станет первым заместителем руководителя избирательного штаба "Единой России" на выборах в Госдуму в 2021 году.

В настоящее время Кобылкин входит в состав бюро высшего совета "Единой России". На съезде партии, который запланирован на конец года, он должен быть избран в состав генсовета, после чего может быть утвержден в должности замсекретаря этого партийного органа.

Направления работы

Как пояснил Турчак, на этой должности Кобылкину "будет поручено заниматься партийными проектами", кроме того, он будет координировать партийную работу по экологическому направлению, в том числе проект "Чистая страна", курировать деятельность рабочей группы генсовета по национальным проектам.

Кобылкин будет первым заместителем Турчака в избирательном штабе по подготовке к выборам в Госдуму. "Он будет взаимодействовать с регионами, региональными отделениями партии, заксобраниями, органами власти, бизнесом для поиска актуальных решений, [предложений] в том числе в нашу программу, с которой мы пойдем на выборы [в Госдуму] в 2021 году", - уточнил секретарь генсовета, напомнив, что Кобылкин долгое время был губернатором, знает это направление работы.

Кроме того, в период отсутствия секретаря генсовета Кобылкин будет осуществлять руководство деятельностью генсовета.

Со своей стороны, Кобылкин поблагодарил президиум генсовета за это решение. "Для меня работа не новая, знакомая, в одной партии состою всю свою жизнь", - сказал он.

Генсовет "Единой России"

В настоящее время у Турчака шесть заместителей: советник президента РФ и экс-глава Дагестана Владимир Васильев, замруководителя аппарата правительства РФ Александр Грибов, сенаторы Андрей Климов и Сергей Перминов, депутаты Госдумы Евгений Ревенко и Александр Хинштейн.

Генеральный совет - коллегиальный руководящий орган "Единой России". По уставу единороссов, в состав генсовета входит не более 170 членов, все они должны быть членами партии, ежегодная ротация этого органа составляет не менее 15%.

В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. После этого председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Кобылкина на пост и. о. заместителя секретаря генсовета партии.