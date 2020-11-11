Комитет рекомендовал Думе принять во II чтении законопроекты о верховенстве Конституции РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять во втором - основном - чтении пакет законопроектов, направленных на установление приоритета Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов на территории России. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Сегодня комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроекты, внесенные президентом в развитие положений обновленной конституции, - о верховенстве конституции и приоритете ее действия на территории нашей страны", - говорится в сообщении.

Всего поправки вносятся более чем в 110 законодательных актов РФ, в том числе в шесть кодексов, включая Гражданский, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный. Законопроектами предлагается закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права - в соответствующих статьях законов указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не допускается.

Законопроекты были внесены в Госдуму президентом Владимиром Путиным 14 октября в развитие новых положений конституции. В статье 79 основного закона указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ.