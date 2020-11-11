Комитет рекомендовал Думе принять в I чтении проект о гарантиях для экс-президентов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который меняет порядок снятия неприкосновенности с бывших президентов РФ, а также предусматривает для них дополнительные гарантии. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Согласно законопроекту, для лишения неприкосновенности экс-президента Госдума должна выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.

После выдвижения Думой обвинений против бывшего главы государства СФ должен будет в течение трех месяцев принять решение по вопросу о лишении его неприкосновенности. Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов РФ и депутатов.

Законопроектом предусмотрено, что президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Принятие изменений позволит закрепить в федеральном законодательстве соответствующие конституционные гарантии президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, что важно для стабильности государства и общества", - отметил Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета.