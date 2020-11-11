Мединский: масштабы геноцида народов СССР в годы войны сопоставимы с холокостом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Масштабы геноцида мирного населения среди народов СССР в годы Великой Отечественной войны сопоставимы с холокостом. Такую точку зрения высказал в среду помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии возложения цветов к могиле председателя Совета Императорского Русского военно-исторического общества генерала Дмитрия Скалона в Санкт-Петербурге.

"Боевые потери Красной Армии - 8 млн 700 тыс. человек, с учетом потерь среди партизан, милиции и др. это число может быть выше. Если назвать эти общие 27 млн и вычесть из них военные потери, значит до 18 млн - это мирные жители. Это же чудовищный геноцид. Геноцид ничуть не менее страшный, чем официально признанный геноцид еврейского, сербского, цыганского населения. Геноцид народов Советского Союза", - сказал Мединский, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, значимость вклада стран антигитлеровской коалиции в победу над нацистской Германией несопоставима. "Сколько на тех фронтах было выведено из строя, убито, пленено, умерло от ран нацистов и их союзников? И сколько на нашем фронте? Цифры очень простые. Если мы возьмем количество выведенных из строя, количество уничтоженных самолетов, количество уничтоженных танков, то все цифры будут примерно 75%, - добавил Мединский. - То есть три четверти ущерба нацистской Германии и ее союзникам было нанесено Красной Армией. Четверть - всеми остальными союзными державами вместе взятыми".

Мединский также отметил, что в настоящее время наблюдаются попытки переписать подходы к изучению истории Великой Отечественной войны. "Люди ведь опираются не на историю, они опираются на какие-то текущие идеологические, политические задачи сегодняшнего дня. Россию пытаются вычеркнуть из списка победителей или, по крайней мере, пытаются поставить на какое-то не первое место", - сказал помощник главы государства.