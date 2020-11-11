Путин и Токаев обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе казахстанской стороны, обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора лидеров двух стран.

"Президент Казахстана отметил эффективность предпринятых Россией усилий по прекращению огня и боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон выражена уверенность, что согласованный 9 ноября на высшем уровне комплекс мер создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов", - говорится в сообщении.

Путин и Токаев также обсудили планы по организации совместного производства вакцин от коронавируса на территории Казахстана. "Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана", - говорится в сообщении.

Также в ходе беседы лидеров была дана высокая оценка итогам заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего 10 ноября под председательством президента РФ Владимира Путина. "Подчеркнута содержательность состоявшихся дискуссий и значение принятых решений для дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС", - добавили в пресс-службе. Президенты РФ и Казахстана условились о продолжении контактов на различных уровнях.