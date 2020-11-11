Грызлов заявил, что предложения Киева по Донбассу направлены на ревизию минских соглашений

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вариант дорожной карты по дальнейшим действиям в Донбассе, представленный Киевом, направлен на ревизию минских соглашений. Об этом в среду по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил полпред РФ Борис Грызлов.

"Сегодня состоялось очередное заседание контактной группы, к которому украинская сторона должна была подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Вместо этого украинская делегация представила совершенно иной проект. Представленные Украиной предложения полностью противоречат минским соглашениям и "нормандским" обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию минских соглашений", - сказал Грызлов.

По его словам, украинский проект дорожной карты свидетельствует о том, что Киев не планирует вступать в диалог с жителями региона, а готовится к новому витку силового противостояния. "Украинские граждане имеют право знать, что киевская власть планирует не прекращать, а расширять военные действия в Донбассе, перейти от режима прекращения огня к новому витку силового противостояния. Все слова о "свободной экономической зоне" - это просто прикрытие, очередная попытка обмануть людей. Не может быть экономического развития без политического урегулирования, - заявил он. - И самое главное - украинская сторона категорически отказалась предусматривать какие-либо гарантии со своей стороны по выполнению плана действий, отказавшись от обязательства утвердить согласованный вариант этого документа постановлением Верховной рады Украины".

В очередной раз украинская делегация, по словам Грызлова, заявила о том, что у нее нет полномочий на обсуждение гарантий ответственности Украины по выполнению предложенного плана действий. "Из украинского проекта четко следует, что никакого диалога с жителями Донбасса Киев вести не хочет, никаких прав жителей Донбасса Киев не признает и не гарантирует. Приходится еще раз напоминать, что именно в таком отношении киевской власти к людям и заключается главная причина конфликта в Донбассе", - подчеркнул представитель России. Грызлов также обратил внимание на то, что предложенная ранее представителями Донецка и Луганска дорожная карта была предназначена для всеобъемлющего урегулирования конфликта в полном соответствии с минскими соглашениями. "Предлагаемый украинский вариант на данном этапе может рассматриваться как шаг к полному отказу от минских соглашений. Это только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах", - заявил полпред.

Он указал, что представленный Украиной план действий в Донбассе не направлен на урегулирование конфликта, его единственная цель - созыв очередного саммита в "нормандском" формате. "Представленный проект плана - это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью - созыв очередного саммита "нормандского" формата", - сказал полпред РФ.

Украинская сторона срывает договоренности о синхронном открытии новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, заявил Грызлов. В рамках достигнутых ранее договоренностей в районе населенных пунктов Счастье и Золотое должны быть открыты новые пункты пропуска с возможностью проезда транспортных средств. В понедельник в Луганской народной республике сообщили, что одновременное открытие контрольных пунктов пропуска через линию соприкосновения у этих населенных пунктов невозможно, так как украинская сторона отказалась оборудовать первый из них для проезда автомобилей, как это было оговорено ранее. Кроме того, ситуация с распространением коронавируса также не дает возможности сейчас для свободного перемещения граждан. Тем не менее, 10 ноября Украина объявила об их открытии.

"Украинская сторона на данный момент срывает договоренности о совместном синхронном открытии КПВВ в согласованных параметрах, - сказал в связи с этим российский полпред. - Одностороннее открытие пунктов пропуска для пешего передвижения граждан со стороны Украины, без должного санитарного и эпидемиологического контроля, подвергает людей риску заражения COVID-19 и является преднамеренной провокацией".

"В Донбассе считают, что нынешние киевские власти действуют так же, как предыдущие. Перед выборами Киев обещает мир, а после выборов - начинает новые обстрелы, другие вооруженные провокации в Донецкой и Луганской областях", - отметил также Грызлов. "Подчеркну, никакого доверия украинской стороне быть не может, пока она не начнет исправлять предыдущие нарушения и займет ответственную позицию", - добавил он.