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Николай Цуканов рассказал новому полпреду в УрФО Якушеву о проектах, реализуемых в округе

Николай Цуканов назвал Владимира Якушева опытным управленцем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов сообщил в среду ТАСС, что рассказал назначенному на его место Владимиру Якушеву о проектах, реализуемых в округе.

"Я сегодня встретился с [новым полпредом Якушевым] Владимиром Владимировичем. Мы обсудили вопросы, которые можно было бы продолжить. Я ему рассказал, что было сделано за годы, и у него есть свое видение. Он достаточно опытный управленец, понятие преемственности ему понятно, но я ему ничего не рекомендовал. Он - местный, он был на территории во всех ипостасях", - сказал Цуканов.

Он отметил, что за почти 2,5 года его работы полпредом регионы округа усилили взаимодействие друг с другом и актуализировали планы по сотрудничеству, а также создали еще один научно-образовательный центр (НОЦ).

"Были переподписаны межрегиональные соглашения, которые дали четче понять, чем живут регионы. Ведь у нас, порой, губернаторы занимаются своей только территорией и не в полной мере осознают возможности соседних территорий, государственных программ. <…> Было сложно предположить, что будет несколько НОЦ, то есть появится еще между Свердловской, Челябинской и Курганской областями. Это тоже кооперация", - сказал бывший полпред.

Он добавил, что видит и дальнейшие перспективы межрегиональной кооперации. Например, сельскохозяйственная продукция, выращиваемая в Курганской области, может поставляться в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкие автономные округа (ЯНАО). А нефтегазовая продукция из Тюменской области и автономных округов могла бы глубоко перерабатываться на территории округа. Цуканов добавил, что в части реализации нацпроектов округ, "в целом, занимает лидирующие места в части реализации проектов и расходования средств".

"Отдельные слова признательности за понимание и поддержку Курганской области (Тюменская область и ЯНАО в 2019 году выделили более 700 млн рублей для решения проблем Курганской области). Были вопросы с ветхим аварийным жильем на Ямале и Ханты-Мансийске. Я очень признателен губернаторам, что исполнили обязательства (по переселению). За каждым таким решением стоит судьба тысяч людей", - сказал он.

Цуканов проработал на посту полпреда с июня 2018 года по ноябрь 2020 года. Кадровых решений по экс-полпреду не принималось. Его на посту заменил бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, который с 2005 года по 2018 год был губернатором Тюменской области.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия
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