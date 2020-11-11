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Главу Курской области назначили и.о. секретаря регионального отделения "Единой России"

В партии уверены, что назначение Романа Старовойта позитивно отразится на работе отделения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президиум генерального совета "Единой России" поддержал кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта для назначения исполняющим обязанности секретаря регионального отделения партии. Об этом в среду сообщила пресс-служба партотделения в Курской области.

"Роман Старовойт стал исполняющим полномочия секретаря Курского регионального отделения "Единой России". Это назначение позитивно отразится на работе регионального отделения, уверены в партии", - говорится в сообщении на сайте реготделения.

Вопрос назначения был рассмотрен в среду на заседании генсовета "Единой России", отметили в пресс-службе. "Мы с вами находимся в преддверии важного электорального цикла, считаем, что назначение Романа Владимировича на позицию секретаря самым позитивным образом отразится не только на результатах самой избирательной кампании, но и в целом на работе нашего регионального отделения партии", - приводит пресс-служба слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Как сообщалось, 8 ноября президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение о вступлении в партию губернатора региона Романа Старовойта. В 2019 году он участвовал и победил в партийном предварительном голосовании с последующим выдвижением от "Единой России" в качестве кандидата на должность губернатора.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская область
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