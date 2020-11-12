Экс-глава Дербента в должности госсекретаря Дагестана продолжит курировать развитие города

МАХАЧКАЛА, 12 ноября, /ТАСС/. Экс-глава Дербента Хизри Абакаров в должности госсекретаря Республики Дагестан будет заниматься проектами развития республики и продолжит курировать этот город. Об этом со ссылкой на врио главы Дагестана Сергея Меликова сообщает пресс-служба руководителя региона.

Во вторник Меликов назначил Абакарова, возглавлявшего Дербент с 2018 года, госсекретарем Дагестана. Эта должность была упразднена в 2013 году и восстановлена сейчас.

"Имея опыт комплексного подхода к реализации проектов Абакаров на этой должности сможет контролировать и реализовывать задачи, в том числе по будущим проектам развития Дагестана. При этом контроль и кураторство за реализацией всех мероприятий в Дербенте остается за ним", - приводит пресс-служба слова Меликова на совещании с руководителями муниципальных образований.

Абакаров во время руководством городом реализовал ряд проектов по его комплексному развитию. В частности, в последние годы в древнейшем российском городе был полностью реконструирована улица Казем-Бека ("дербентский Арбат"), началось строительство мультимедийного фонтана, разработан проект комплексного благоустройства улично-дорожной сети магальной части Дербента, и другие.