Патрушев 17 ноября обсудит с коллегами по ОДКБ вопросы безопасности

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Заседание Комитета секретарей советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится в режиме видеоконференции 17 ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Мероприятие пройдет под председательством российской стороны, которую представит секретарь Совбеза Николай Патрушев.
"Планируется обсудить вызовы и угрозы безопасности государств - членов ОДКБ, уделив отдельное внимание взаимодействию на антинаркотическом треке, военному и военно-техническому сотрудничеству, координации усилий по борьбе с международным терроризмом, а также противодействию распространения террористической и связанной с ней экстремистской идеологии", - сообщила пресс-служба.