Патрушев 17 ноября обсудит с коллегами по ОДКБ вопросы безопасности

"Нет денег на пирожки с мясом — ешьте с ливером". О новочеркасской трагедии 1962 года

В российский прокат выходит картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", рассказывающая о забастовке рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода в 1962 году. Пообщавшись с историками и жителями города, на улицы которого в мирное время вывели танки, мы попытались восстановить хронику происходивших событий, о которых долгие годы было не принято говорить

Читать полностью