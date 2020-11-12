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Патрушев 17 ноября обсудит с коллегами по ОДКБ вопросы безопасности

На заседании, в частности, обсудят военное и военно-техническое сотрудничество и координацию усилий по борьбе с международным терроризмом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Заседание Комитета секретарей советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится в режиме видеоконференции 17 ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Мероприятие пройдет под председательством российской стороны, которую представит секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Планируется обсудить вызовы и угрозы безопасности государств - членов ОДКБ, уделив отдельное внимание взаимодействию на антинаркотическом треке, военному и военно-техническому сотрудничеству, координации усилий по борьбе с международным терроризмом, а также противодействию распространения террористической и связанной с ней экстремистской идеологии", - сообщила пресс-служба.

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Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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