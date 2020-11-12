Мишустин: кабмин должен работать над повышением эффективности исполнительной власти

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство России должно действовать как команда профессионалов и понимать свою ответственность за будущее страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на первом заседании кабмина в обновленном составе.

"Все наши действия должны быть сейчас направлены на повышение эффективности исполнительной власти", - сказал премьер, открывая заседание. Он отметил, что "сейчас перед правительством стоят новые задачи": президентом определены национальные цели развития на ближайшие 10 лет и уже идет реализация общенационального плана действий, несмотря на сложные условия борьбы с коронавирусом.

По словам Мишустина, необходимо, чтобы вся система государственного управления работала как единый слаженный механизм, и "правительство должно действовать как команда профессионалов, которая понимает свою ответственность за будущее страны".

Глава правительства напомнил, что во вторник президент подписал указы о назначении пяти новых министров и вице-премьера, кандидатуры которых до этого были утверждены Госдумой. "Хотел бы поблагодарить парламентариев за поддержку. Убежден, это станет хорошей основой для нашей совместной работы с законодателями в дальнейшем", - сказал Мишустин. Он поздравил новых коллег с назначениями, отметив, что все они имеют большой опыт решения сложных вопросов и хорошо осознают серьезность стоящих задач. "Надо приложить все усилия, чтобы их выполнить", - обратил внимание премьер.

Он также поблагодарил покинувших кабмин экс-министра транспорта Евгения Дитриха, бывшего главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и экс-руководителя Минстроя Владимира Якушева за совместную работу. "Уверен, они смогут проявить себя и на новых постах", - сказал Мишустин.

Во вторник президент РФ Владимир Путин назначил утвержденных Госдумой вице-премьера и пять федеральных министров. Ранее возглавлявший Минэнерго РФ Александр Новак стал вице-премьером, в министерстве его сменил Николай Шульгинов. Бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов назначен главой Минприроды, руководителем Минвостокразвития вместо него стал Алексей Чекунков. Минстрой РФ возглавил Ирек Файзуллин, Минтранс - Виталий Савельев.