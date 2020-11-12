Песков: возможность участия миротворцев из Турции в миссии в Карабахе не обсуждалась

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и Баку, но этот вопрос не обсуждался. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые уже дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, - пояснил Песков. - А взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана".

Отвечая на вопрос, готова ли Россия согласиться на присутствие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе, представитель Кремля заявил, что "эта тема не обсуждалась".

"Это не может быть темой для обсуждения только между Москвой и Анкарой. На это должны дать согласие <...> Армения и Азербайджан", - сказал Песков, добавив, что "таких договоренностей не было".

Комментируя высказывания Анкары о том, что турецкие миротворцы будут в составе миссии в Карабахе, пресс-секретарь российского лидера заявил, что "здесь можно предположить, что какие-то есть расхождения в понимании".

Расхождения во мнениях Москвы и Анкары

Песков констатировал расхождения во мнениях Москвы и Анкары по урегулированию в Нагорном Карабахе. Представитель Кремля надеется, что такие нюансы можно урегулировать во время диалога.

"Мы [РФ и Турция] с самого начала имели отличающиеся точки зрения" относительно урегулирования в Нагорном Карабахе, сказал Песков журналистам в четверг. Он напомнил, что "Россия, ООН, США, Франция, другие европейские страны являются убежденными сторонниками подхода о безальтернативности урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами". "Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения", - заявил представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что "Турция придерживается иной точки зрения".

"Но тем не менее в решении различных региональных задач взаимодействие России и Турции показало свою эффективность", - отметил Песков. "Мы ценим это взаимодействие, мы ценим уровень взаимного доверия и сотрудничества", - заверил пресс-секретарь российского лидера.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин "также высоко ценит конструктивный подход турецкого визави - президента [Реджепа Тайипа] Эрдогана". По его словам, они "продолжают тесный и субстантивный диалог, но, конечно же, не обходятся по таким сложным субстанциям без определенных нюансов в подходах, разногласий". "Их мы также имеем в виду урегулировать в ходе диалога с нашими турецкими партнерами", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства не стал отвечать на вопрос, удовлетворен ли Кремль действиями Анкары по урегулированию в Нагорном Карабахе. Он лишь заметил, что "Кремль удовлетворен тем, что удалось подписать совместное заявление президента Путина, президента [Ильхама] Алиева и премьера [Никола] Пашиняна".

Прекращение огня в Нагорном Карабахе

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.

Пресс-служба азербайджанского президента 10 ноября сообщила, что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг нагорнокарабахского конфликта и создание "турецко-российского миротворческого центра" в регионе.

11 ноября Россия и Турция согласовали создание центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, меморандум был подписан по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.