Пресс-конференция Путина пройдет с элементами прямой линии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина готовится, в этом году она пройдет в "необычном формате" и будет включать в себя элементы прямой линии. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина. <…> Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат", - сказал Песков. Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли в новом формате предусмотрены элементы прямой линии, представитель Кремля сказал: "Он [такой замысел] сохраняется, действительно, будет так"

Пресс-секретарь главы государства пообещал своевременно сообщить о дате проведения мероприятия, а также детально рассказать о формате проведения пресс-конференции. "Мы его прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы никоим образом не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства", - уточнил Песков.

"Естественно, мы сейчас исходим из того, что в определенных местах, мы вам расскажем в каких, будут журналисты [присутствовать очно]. Конечно, ситуация развивается вне зависимости от наших планов, поэтому наши планы мы уже корректируем на ежедневной основе в зависимости от эпидемиологической ситуации", - заключил он, добавив, что далеко забегать вперед пока невозможно.