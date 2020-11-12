Ответные санкции России и статус Нагорного Карабаха. Главное из интервью Лаврова СМИ

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью группе российских и иностранных СМИ. Министр ответил на вопросы по актуальным темам международной повестки дня, в том числе о договоренностях по Нагорному Карабаху, возможном продлении ДСНВ, а также внешней политике США после президентских выборов.
' ТАСС/Ruptly'
Об "отравлении" Навального
- По словам Лаврова, Россия не может исключать версии об отравлении Алексея Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite: "Возникают вопросы, какие люди, помимо врачей, были на борту этого самолета".
- Министр объявил, что РФ вводит ответные санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции по ситуации с Навальным: "Ответы на санкции, конечно же, будут, поскольку локомотивом этих санкций ЕС в связи с Навальным была Германия".
О ситуации в Нагорном Карабахе
- Как заявил Лавров, Москва убеждена, что все стороны заинтересованы в пребывании российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что турецкие миротворческие миссии не будет направляться в зону конфликта. По его словам, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены расположенным в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в регионе.
- Россия не наблюдает попыток сорвать достигнутые по Карабаху договоренности, заявил министр. Лавров указал, что оппозиция в Армении пытается спекулировать на ситуации с достижением договоренностей. По его мнению, "там, безусловно, есть искренние люди, которым, наверное, обидно, что все так завершается на данном этапе".
- Дипломат назвал нечистоплотными оценки о якобы заинтересованности России в сохранении замороженного конфликта: "Не заинтересована Российская Федерация в сохранении замороженных конфликтов ни в [Нагорном] Карабахе, ни в Приднестровье, ни где бы то ни было еще на постсоветском пространстве".
- Глава МИД заявил о недопустимости искусственного установления сроков решения вопроса о статусе Карабаха. По его словам, статус будет определен после того, как станут понятны права всех категорий населения этого региона.
- Министр сообщил, что Россия предложила СБ ООН приветствовать договоренности по прекращению огня. Представители США и Франции, а также глава Международного комитета Красного Креста скоро прибудут в Москву для обсуждения ситуации в Карабахе.
- Лавров сообщил, что РФ будет привлекать ЮНЕСКО к сохранению и восстановлению памятников культуры в Нагорном Карабахе.
- Состав тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, США и Франция, не планируется расширять, указал министр.
Об СНВ-3 и ДОН
- Лавров заявил, что последние комментарии администрации президента США Дональда Трампа по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) носят суетливый характер.
- Глава российского дипведомства указал, что Вашингтон в последнее время выдвинул множество дополнительных условий продления договора, которые неприемлемы для России: "Мы были уже в такой ситуации, когда американские инспекторы сидели у проходных наших заводов военно-промышленного комплекса. Это было в 1990-е годы, и возврата к этой системе, сами понимаете, никогда больше не будет".
- Как подчеркнул дипломат, Москва не ожидает реалистичных предложений от США по продлению договора в условиях продолжающегося ажиотажа вокруг президентских выборов в стране и подождет, пока ситуация успокоится. Лавров напомнил, что продление Договора о СНВ нужно России не больше, чем США.
- Глава МИД заявил, что РФ потребует от членов Договора по открытому небу гарантий возможности полетов, в том числе над американскими объектами на своей территории. Кроме того, Москва потребует письменных обязательств того, что данные о полетах над Россией не будут передаваться США.
О Байдене и санкциях
- Как указал глава МИД, Россия считает необходимым дождаться официальных итогов выборов в США, и лишь после этого направлять поздравления победившему кандидату.
- Лавров считает, что в случае президентства Джозефа Байдена политика США в отношении РФ вряд ли изменится. Как заявил министр, заявления Байдена говорят о том, что внешняя политика его администрации будет соответствовать курсу Барака Обамы. По мнению дипломата, это достаточно естественно, поскольку Байден был вице-президентом при Обаме.
- Лавров подчеркнул, что США "глубоко расколоты", о чем говорят результаты голосования на выборах президента этой страны. Министр напомнил, что за последние годы в американском обществе была посеяна масштабная русофобия, ставшая даже частью политической культуры в этой стране: "Будет обидно, если Америку будут пытаться воссоединять как нацию на такой русофобской основе. Ну, посмотрим".
- Он указал, что Россия не намерена давать советы США относительно работы их избирательной системы: "У них избирательная система, наверное, самая архаичная из всех, которые существуют в мало-мальски значимых странах мира". Лавров рассказал, что обращал внимание на этот факт в беседах со своими американскими коллегами, в частности с экс-госсекретарем Кондолизой Райс, которая, по его словам, признавала недостатки избирательной системы Соединенных Штатов.
- Глава МИД отметил, что администрация Трампа не испытывает трудностей при введении безосновательных санкций в отношении Москвы, поэтому не нуждается в специальном поводе для объявления очередного пакета антироссийских мер под занавес президентского цикла, как это было с администрацией Барака Обамы.
О ситуации в Белоруссии
- Глава МИД сообщил, что Москва обеспокоена продолжающимися волнениями в Белоруссии после президентских выборов, но с удовлетворением отмечает уменьшение количества участников протестных акций. Он отметил, что в последнее воскресенье в протестах участвовало от трех до пяти тысяч человек. При этом ранее, по словам министра, на подобные акции выходили более 100 тысяч протестующих.
- Дипломат рассказал, что протестующие в Белоруссии активно финансируются и получают инструкции о том, как изготовлять взрывчатые вещества, из Варшавы и Вильнюса.
- Как указал Лавров, процесс конституционной реформы в Белоруссии продвигается, причин говорить о паузах нет: "Есть четкий график, есть содержание, которое объясняется населению".
- Министр заявил, что поднимет вопрос об аккредитации российских журналистов в Белоруссии на заседании коллегий МИД двух стран в конце ноября в Минске: "Я не вижу причин, по которым российские журналисты не получали бы своевременную аккредитацию, как, собственно говоря, и подавляющее большинство других журналистов, которые хотят работать в Белоруссии, за исключением, конечно, тех, кто напрямую занимается выполнением заданий по расшатыванию политической обстановки".
О минских соглашениях и ливийском урегулировании
- По словам Лаврова, Москва продолжит считать, что Берлин и Париж способствуют разрушению минских договоренностей, пока они не укажут Киеву на необходимость соблюдения соглашения: "Прежде чем потакать подобному подходу на подрыв договоренностей, необходимо, чтобы Берлин и Париж возвысили свой голос и призвали президента Украины Владимира Зеленского и членов его команды уважать то, о чем почти год назад было сказано на Парижском саммите в "нормандском формате": минским договоренностям нет альтернативы".
- Как добавил дипломат, Москва надеется, что работа по окончательному политическому урегулированию в Ливии будет успешной, а достигнутые договоренности будут выполняться: "В Тунисе при поддержке ООН собрались 75 человек, которые являются делегатами трех исторических районов Ливии, они должны разработать дорожную карту окончательного политического урегулирования и обеспечения устойчивого политического устройства своей страны - подготовку конституции, создание президентского совета с равным представительством всех трех районов Ливии, создание правительства, выборы парламента".
- По его словам, этот обсуждающийся политический процесс "расписан на полтора-два года".
- Лавров подтвердил, что в сентябре в Москву были приглашены ливийские стороны "с тем, чтобы помочь им согласовать договоренности о возобновлении продаж нефти".