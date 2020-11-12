Ответные санкции России и статус Нагорного Карабаха. Главное из интервью Лаврова СМИ

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью группе российских и иностранных СМИ. Министр ответил на вопросы по актуальным темам международной повестки дня, в том числе о договоренностях по Нагорному Карабаху, возможном продлении ДСНВ, а также внешней политике США после президентских выборов.