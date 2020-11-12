Лавров заявил, что оппозиция Армении пытается спекулировать на договоренностях по Карабаху

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Оппозиция в Армении пытается спекулировать на ситуации с достижением договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

"Мы видим протесты, которые сейчас поднялись в Ереване, мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации" , - сказал глава МИД. По его мнению, "там, безусловно, есть искренние люди, которым, наверное, обидно, что все так завершается на данном этапе".

"Хотя иллюзий о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в каком они были месяц, полтора, два назад, не должно было быть", - отметил Лавров. "Я считаю, что ответственные власти обязаны были разъяснять населению, что придется на каком-то этапе это урегулирование реализовать в соответствии с теми принципами, которые многие годы лежат на столе, предложены сопредседателями Минской группы ОБСЕ и открывали, я считаю, идеальный путь к тому, чтобы этот конфликт урегулировать без какого-либо кровопролития и без какого-либо ущерба для безопасности кого бы то ни было в этом регионе, прежде всего, конечно, карабахских армян и других этнических групп, проживавших в Карабахе, и из стран региона", - подчеркнул министр.

На его взгляд "разблокирование всех коммуникаций - транспортных, экономических - должно сыграть огромную позитивную роль для возрождения этого региона, в том числе для подъема экономики Армении, которая страдала больше других из-за прекращения торговых и транспортных связей по линии Азербайджана и Турецкой Республики". "Сейчас в соответствии с той договоренностью, которая вступила в силу, все эти связи восстанавливаются. Экономика должна вздохнуть свободно, должна появиться транспортная связанность с партнерами Армении", - указал Лавров.