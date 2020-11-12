Лавров заявил, что Путин 11 ноября провел телефонный разговор с Пашиняном

"Мы общаемся с нашими армянскими коллегами: вчера президент Путин общался с премьер-министром Пашиняном, я сегодня утром разговаривал с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства РФ. Он также отметил, что провел в среду телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. "Вчера я общался с министром иностранных дел Азербайджана, который также подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества с сопредседателями [Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху], - сказал глава МИД.

Лавров напомнил, что "нынешняя стадия конфликта [в Нагорном Карабахе] началась после того, как в течение достаточно продолжительного периода времени накапливались предельно эмоциональные, агрессивные, конфронтационные заявления". "Мы бы предпочли, чтобы весь конфликт был урегулирован давным-давно на основе тех принципов, которые разработали сопредседатели Минской группы ОБСЕ, о которых не раз говорил президент Азербайджана в последнее время и подчеркивал свою готовность на основе этих принципов выполнять то, что было предложено сопредседателями", - признался глава российского внешнеполитического ведомства.

"Если бы мы пошли по тому пути, то результат, наверное, был бы практически таким же в том, что касается освобождения пяти районов, а затем двух районов, но, во-первых, сделано бы это было бескровно и, во-вторых, это было бы сделано в увязке с окончательным политическим урегулированием", - указал Лавров.

По его словам, "на данный момент, учитывая, что эти мирные предложения, политико-дипломатические шаги, которые предлагались и на каком-то этапе всеми без исключения разделялись, подвергнуты сомнению, было сказано, что это не будет обеспечивать надежную безопасность, если пойти по пути возвращения пяти и двух районов, и с обеих сторон стали накапливаться достаточно эмоциональные, достаточно жесткие агрессивные высказывания". Лавров подчеркнул, что "атмосфера накалялась, были инциденты на границе Армении с Азербайджаном". "Но это желание скорейшей развязки висело в воздухе", - убежден он.

Глава МИД РФ напомнил о многочисленных усилиях, которые были предприняты с различных сторон для урегулирования ситуации, но не привели к успеху. "Ничего из этого не сыграло и не сработало на реальное прекращение кровопролития, поскольку во всех этих случаях не был согласован, не был создан механизм контроля за тем самым прекращением огня, к которому сопредседатели [Минской группы ОБСЕ] призывали", - пояснил Лавров.

На его взгляд, "принципиально новое качество всем этим договоренностям было придано тогда, когда на уровне президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении за последнюю неделю шли интенсивнейшие переговоры, по несколько раз в сутки с каждым из своих коллег Путин общался". "Главное внимание было сконцентрирована на том, чтобы согласовать миротворческую операцию, которая была согласована, ее состав определен РФ по просьбе Баку и Еревана, миссия уже развертывается в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения", - подытожил министр иностранных дел России.