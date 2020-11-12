Лавров назвал "суетливыми" последние заявления Вашингтона по продлению ДСНВ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Последние комментарии администрации президента США Дональда Трампа по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) носят суетливый характер. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

"Из недр администрации Трампа мы читаем достаточно суетливые комментарии. Дескать, у России осталось немного времени, чтобы решить, с кем она хочет подписать [договор]: с Трампом, или она хочет все это Байдену подарить, или она все-таки хочет сделать приятное Трампу, чтобы он украл у Байдена внешнеполитический триумф. Это все разговоры из серии пикейных жилетов. И опять-таки разговоры, которые ведутся с точки зрения менталитета "кто будет побеждать, кто будет проигрывать", - указал Лавров.

Министр отметил, что Россия в этой ситуации заинтересована в том, чтобы выиграли все стороны. "Все могут выиграть исключительно, если говорить про Договор о СНВ, только в случае продления этого договора без каких-либо предварительных условий", - добавил он.

Глава российского дипведомства указал, что США в последнее время выдвинули множество дополнительных условий продления договора, которые неприемлемы для России. "Мы были уже в такой ситуации, когда американские инспекторы сидели у проходных наших заводов военно-промышленного комплекса. Это было в 1990-е годы, и возврата к этой системе, сами понимаете, никогда больше не будет", - подчеркнул министр.

"Я не знаю, чего здесь больше - заинтересованности в реальном диалоге о стратегической стабильности, чтобы обеспечивать безопасность и своей страны, и своих союзников, и человечества в целом, или все-таки, как мне кажется, здесь больше такого пиара, попыток набить себе цену, показать крутизну, как у нас сейчас принято говорить", - резюмировал Лавров.

Ажиотаж вокруг выборов

Лавров заявил, что Москва не ожидает реалистичных предложений от США по продлению ДСНВ в условиях продолжающегося ажиотажа вокруг президентских выборов в стране и подождет, пока ситуация успокоится.

"Я думаю, что сейчас, в условиях той ажиотажной ситуации, которая сложилась в США в рамках продолжающегося подсчета голосов, судебных исков и прочих пертурбаций, наверное, от американцев - ни от трамповских людей, ни от будущей команды Байдена - ждать каких-либо внятных предложений, которые были бы реалистичны и не были бы пронизаны сиюминутной внутриамериканской конъюнктурой, не приходится. Поэтому подождем, пока все успокоится", - сказал министр.

Лавров напомнил, что продление Договора о СНВ нужно России не больше, чем США. "Мы бы очень хотели его продлить, и все, что можно для этого сделать, мы положили на стол. Ответ за американцами. Если ответ отрицательный - что ж, проживем без этого договора. Все для того, чтобы обеспечить нашу безопасность, у нас есть", - указал глава российского МИД.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, это время дает возможность провести содержательные переговоры. В свою очередь МИД РФ заявил о готовности России в случае продления договора на год вместе с американской стороной заморозить ядерные арсеналы на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Демократ Джозеф Байден объявил о своей победе на выборах. Действующий президент США Дональд Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей.