Лавров считает, что политика США в отношении РФ при Байдене вряд ли радикально изменится

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в случае президентства Джозефа Байдена политика США в отношении РФ вряд ли изменится. Об этом он заявил в четверг в интервью российским и иностранным СМИ.

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"На российском направлении, откровенно говоря, наши политологи (я с ними в целом согласен) каких-либо революционных перемен [внешней политики США] не ожидают", - сказал он. "Прогнозировать на данном этапе - не очень благодатная идея", - заметил при этом Лавров.

Он подчеркнул, что США "глубоко расколоты", о чем говорят результаты голосования на выборах президента этой страны. "Понятно, что ответственные политики должны искать какие-то сцепки, которые позволят все-таки этот раскол преодолевать, продвигать какие-то объединительные идеи, которые будут американский народ сплачивать", - сказал Лавров.

Министр заметил, что многие наблюдатели называют среди таких "общих знаменателей" отношения с Россией. Министр напомнил, что за последние годы в американском обществе была посеяна масштабная русофобия, ставшая даже частью политической культуры в этой стране. "Будет обидно, если Америку будут пытаться воссоединять как нацию на такой русофобской основе, - сказал он. - Ну, посмотрим".

Поздравления победителя

По словам Лаврова, Россия считает необходимым дождаться официальных итогов выборов в США, и лишь после этого направлять поздравления победившему кандидату.

"Поздравления направляют еще до того, как объявлены официальные результаты, когда нет никаких споров, когда вторая сторона признает победу своих соперников. Как, кстати, было в 2016 году, когда [Барак] Обама признал победу [Дональда] Трампа. Тогда никаких вопросов ни у кого не возникало. Сейчас такие вопросы пока еще остаются, поэтому нужно дождаться официального объявления [итогов выборов]", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

"Поздравления направляют обычно после того, как официально объявляют результаты выборов. В США это не произошло. У них есть управление общих служб, которое формально уполномочено делать такие объявления. Они пока от этого отказываются", - обратил внимание Лавров.

По его словам, поздравления, звучащие сейчас в адрес кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, опираются на "подсчеты CNN, ABC, социальных сетей". "Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основания, мы ничего с этим не можем поделать. Но у нас несколько иной подход", - отметил глава МИД России.

Он подчеркнул, что даже Госдепартамент пока не признал американские выборы легитимными: "[Госсекретарь Майкл] Помпео призвал дождаться завершения подсчета голосов".

Сходство курса Байдена с курсом Обамы

Заявления Байдена говорят о том, что внешняя политика его администрации в случае победы будет соответствовать курсу Барака Обамы, считает Лавров.

"Если судить по первым анонсам того, какой может быть внешняя политика в случае инаугурации Джозефа Байдена, то она выглядит более соответствующей тем канонам, которые продвигал президент Обама", - сказал министр. По его мнению, это достаточно естественно, поскольку Байден был вице-президентом при Обаме.

Лавров пояснил, что это касается возвращения США в Парижское соглашение по климату, а также Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Даже если демократы, сформировав администрацию, решат вернуться в СВПД, по многим высказываниям, они будут это делать не в чистом виде, а попытаются эту договоренность изменить в свою пользу с тем, чтобы сделать ее еще более нажимной по отношению к Ирану, - заметил он. - Не знаю, насколько это будет перспективно, гадать не буду".

Глава МИД РФ выразил надежду, что отношение США к Всемирной торговой организации при любом исходе выборов будет более конструктивным, "США не будут блокировать работу ВТО, не будут пытаться разложить ВТО, не будут пытаться подменить ее какими-то ситуативными двусторонними соглашениями в разных частях мира со своими партнерами", причем "соглашениями, которые не будут связаны никакой логикой, кроме желания выбить максимальную выгоду для самих Соединенных Штатов".

Лавров отметил, что в Европе ждут большей многосторонности в подходах Вашингтона.