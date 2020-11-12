Лавров: Россия обеспокоена тем, что волнения в Белоруссии еще продолжаются

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Москва обеспокоена продолжающимися волнениями в Белоруссии после президентских выборов, но с удовлетворением отмечает уменьшение количества участников протестных акций. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

что происходило в республике в первый месяц после выборов

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"Если в целом оценивать ситуацию [в Белоруссии], мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет. Число участников несанкционированных акций сокращается, как я понимаю", - сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что в последнее воскресенье в протестах участвовало от трех до пяти тысяч человек. При этом ранее, по словам министра, на подобные акции выходили более 100 тысяч протестующих. "Это снижение массовой активности, очевидно, отражает понимание теми людьми, которые искренне выходили на улицы, хотели быть услышанными, что все-таки ситуацию нужно успокаивать и нужно переходить к конструктивному диалогу", - пояснил глава МИД РФ.

По его словам, белорусские власти достаточно внятно обозначили готовность к диалогу, предложив провести конституционную реформу.

Конституционная реформа

По его словам, конституционная реформа в Белоруссии активно обсуждается, процесс не прерывался.

"Как я понимаю, она [конституционная реформа] активно обсуждается. Я не могу сказать, что в ней наступила какая-то пауза. Есть четкий график, есть содержание, которое объясняется населению. Это и ограничения полномочий президента, и перераспределение части обязанностей главы государства между законодательным органом власти, между правительством, региональными структурами", - сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что в Белоруссии также обсуждается возможность реформы парламента, чтобы он стал однопалатным, избирался либо по смешанной системе, либо по пропорциональной.

Все эти изменения, как пояснил Лавров, власти республики предложили вынести на рассмотрение Всебелорусского народного собрания в декабре или январе. После этого проект новой конституции планируется вынести на общенародный референдум.

"Мы всячески поддерживаем этот процесс и исходим из того, что разработку поправок к Конституции, в разработку новой Конституции должны быть вовлечены максимально широкие группы населения: профсоюзы, трудовые коллективы, студенты, молодежные организации, неправительственные объединения, политические партии. Все это, безусловно, должно быть открыто и для здоровых оппозиционных сил", - подчеркнул министр.

Аккредитация российских журналистов

Лавров заявил, что поднимет вопрос об аккредитации российских журналистов в Белоруссии на заседании коллегий МИД двух стран в конце ноября в Минске. "Оказывать содействие нашим журналистам, конечно же, мы будем. У нас планируется в этом месяце заседание совместной коллегии министерств иностранных дел РФ и Республики Беларусь, эту тему мы там обязательно затронем. Но и не дожидаясь коллегии, мы ставим эти вопросы перед нашими партнерами в рабочем режиме", - заявил глава МИД РФ.

"Я не вижу причин, по которым российские журналисты не получали бы своевременную аккредитацию, как, собственно говоря, и подавляющее большинство других журналистов, которые хотят работать в Белоруссии, за исключением, конечно, тех, кто напрямую занимается выполнением заданий по расшатыванию политической обстановки в столице и других городах", - сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.