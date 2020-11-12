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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Лавров сообщил, что статус Карабаха определят после прояснения прав жителей региона

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Статус Нагорного Карабаха будет определен после прояснения прав всех категорий жителей этого региона. Об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал в четверг в интервью российским и иностранным СМИ.

"Мы исходим из того, что этот статус будет определяться в зависимости от того, какие действия мы все должны предпринять, чтобы помочь восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе, как это было долгие годы, пока там не началась во время развала СССР война, завершившаяся очень плачевными последствиями", - подчеркнул он.

"Определить статус можно исключительно после того, как будет понятно, какие права будут предоставлены всем тем, кто жил в Нагорном Карабахе и имеет право туда вернуться, и, конечно, тем, кто продолжал все время находиться на этой территории", - добавил министр.

Искусственных сроков с определением статуса Нагорного Карабаха быть не должно, считает Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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