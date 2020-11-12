Лавров сообщил, что планов расширять формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ нет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Состав тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, США и Франция, не планируется расширять. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

"Нет никаких планов расширять [состав] тройки сопредседателей - Россия, США и Франция. Как я уже сказал, мы находимся в постоянном контакте, вчера я разговаривал с Жан-Ивом Ле Дрианом. Мои сотрудники в контакте с американскими представителями, которые обеспечивают работу сопредседательства по Нагорному Карабаху", - отметил Лавров.

Он указал, что на следующей неделе в Москве ожидают сопредседателей Минской группы из Франции и США. "Мы их подробно проинформируем, как мы развертываем миротворческие силы и, наверное, будем советоваться по поводу того, о чем я только что сказал, - как нам способствовать налаживанию мирной жизни с учетом прав всех этноконфессиональных общин в Нагорном Карабахе и вокруг него", - пояснил глава российского МИД.