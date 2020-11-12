Косачев: РФ защитит своих граждан на Украине, если закон об их выселении вступит в силу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Принятие законопроекта о принудительном выселении россиян, проживающих на Украине, которые, по мнению Киева, угрожают нацбезопасности страны, будет иметь крайне негативные последствия для двусторонних отношений. Об этом заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Я считаю, что наша общественная, политическая реакция на эту задумку, на это начинание сейчас должна быть исчерпывающе громкой. Она должна быть публичной, не терпящей никаких интерпретаций, чтобы наши украинские соседи понимали все крайне негативные последствия для наших двусторонних отношений", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ".

"Если и когда этот закон вступит в силу, мы своих граждан, россиян, в беде не оставим и в обиду не дадим, где бы они не проживали", - добавил сенатор. Если речь идет о гражданах РФ, права которых таким образом будут ущемляться, прямая обязанность Российской Федерации - защищать права и интересы россиян, проживающих на территории Украины, подчеркнул сенатор.

В понедельник на сайте украинского парламента появился текст правительственного законопроекта об "упорядочивании вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период", который действует на Украине с момента объявления мобилизации 17 марта 2014 года в связи с началом конфликта в Донбассе. Под интернированными лицами в проекте понимаются граждане РФ, проживающие на Украине, которые могут угрожать национальной безопасности страны. Они, по замыслу разработчиков законопроекта, должны принудительно выселяться в определенные государством места.

Как полагают эксперты в юридических кругах Украины, этот закон может коснуться жителей Донбасса и Крыма, получивших российские паспорта. Законопроект передан на рассмотрение профильного комитета Рады, после чего будет решаться вопрос о включении его в повестку заседания Рады.