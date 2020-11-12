Россия ввела ответные санкции против сотрудников руководящих структур ФРГ и Франции

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия вводит зеркальные санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

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"Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку локомотивом этих санкций ЕС в связи с Навальным была Германия, так как эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными", - сказал он.

"Они уже приняты. Об этом мы скоро сообщим нашим германским и французским коллегам. Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции", - указал Лавров.