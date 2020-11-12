{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россия ввела ответные санкции против сотрудников руководящих структур ФРГ и Франции

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия вводит зеркальные санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

На эту тему
В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку локомотивом этих санкций ЕС в связи с Навальным была Германия, так как эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными", - сказал он.

"Они уже приняты. Об этом мы скоро сообщим нашим германским и французским коллегам. Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции", - указал Лавров.

'ТАСС/Ruptly'

По словам министра, РФ не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite.

 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияФранция
Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес приехал в Москву
Читать полностью