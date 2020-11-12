Лавров заявил, что Россия надеется на выполнение последних договоренностей по Ливии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Москва надеется, что работа по окончательному политическому урегулированию в Ливии будет успешной, а достигнутые договоренности будут выполняться. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

"В Тунисе при поддержке ООН собрались 75 человек, которые являются делегатами трех исторических районов Ливии, они должны разработать дорожную карту окончательного политического урегулирования и обеспечения устойчивого политического устройства своей страны - подготовку конституции, создание президентского совета с равным представительством всех трех районов Ливии, создание правительства, выборы парламента", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, этот обсуждающийся политический процесс "расписан на полтора-два года". "Мы очень надеемся, что эта работа будет успешной и, что самое главное, итоги этой работы будут выполняться, а не просто останутся на очередной бумаге после очередной конференции", - подчеркнул министр.

Ливийское урегулирование

"С самого начала ливийского кризиса мы не должны забывать его гносеологию - это грубейшая агрессия НАТО, которая разбомбила Ливию, уничтожила ливийскую государственность, это все породило потоки террористов, контрабанду оружия, наркотиков в Африку через Ливию на юг и на север, потоки незаконных мигрантов, от которых Европа стала задыхаться", - отметил глава МИД РФ. "Несмотря на то, что проблема была создана не нами, мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы не допустить ее увековечивания, не допустить ее превращения в постоянный гнойник", - указал Лавров. Он напомнил, что Москва "с самых ранних этапов после завершения натовской агрессии, когда Ливия раскололась на несколько частей и уже были сомнения в том, удастся ли собрать воедино это некогда вполне благополучную, процветавшую страну, стала работать над тем, чтобы создать условия для возобновления какого-то межливийского диалога". "Работали мы со всеми без исключения политическими силами Ливии, мы тогда были практически единственными, кто этим занимался, потому что все остальные внешние игроки выбрали себе подопечных и стали им покровительствовать", - констатировал российский министр. По его оценке, "Ливия была в очень плачевном состоянии".

Лавров также напомнил о заключенном в 2013 году соглашении, которое впервые устанавливало баланс сил в Ливии. "Была создана такая гармоничная схема, что правительство действует при поддержке парламента. К сожалению, она долго не проработала, сказались противоречия между двумя лагерями, потом возобновлялись боевые действия, было много попыток проводить всякие конференции", - описал ход событий глава внешнеполитического ведомства РФ. "Все это напоминало попытки сделать хорошую мину при плохой игре, потому что призывы, назначение конкретных дней выборов ничем не подкреплялась, и лишь в последнее время, в том числе благодаря более активному вовлечению России и Турции, учитывая, что у наших стран были особые связи с игроками на ливийском поле, мы старались использовать свое влияние, чтобы побуждать конфликтующие стороны к нахождению компромисса", - указал Лавров.

На его взгляд, "важным этапом стала Берлинская конференция в январе нынешнего года", по итогам которой была принята резолюции СБ ООН. "Мы внесли решающий вклад в решение о том, чтобы на Берлинскую конференцию пригласить сами ливийские стороны, изначально немцы не хотели этого делать, они хотели сделать очередной междусобойчик из внешних игроков, обсудить в этом кругу какие-то принципы и потом поставить перед фактом ливийцев, не хотели даже звать соседей Ливии", - напомнил министр. "Даже с участием ливийцев и соседей конференция завершилась хотя и принятием документа, но были сомнения в том, насколько на земле эти документы будут восприниматься", - признался Лавров.

По мнению главы МИД РФ, нынешний подход к урегулированию ситуации в Ливии соответствует тому, "который Россия продвигала изначально".

Ливийская нефть

Лавров подтвердил, что в сентябре в Москву были приглашены ливийские стороны "с тем, чтобы помочь им согласовать договоренности о возобновлении продаж нефти". "Такая договоренность была достигнута, как я понимаю, там еще необходимо по мере возобновления экспорта отрегулировать кое-какие правовые и имущественные детали", - сказал Лавров. По его данным, этим сейчас занимаются Ливийская нефтяная корпорация, правительство и парламент Ливии.

"Что касается влияния этого процесса на мировые рынки нефти, на цену на энергоносители, какое-то влияние это наверняка оказывает. Сейчас тенденция повышательная на рынке нефти", - заметил министр. "В любом случае, когда мы говорим о необходимости регулировать рынок нефти, мы совсем не имеем в виду делать это за счет дискриминации того или иного производителя углеводородов", - подчеркнул министр иностранных дел РФ.