Лавров: Россия потребует гарантии возможности пролетать и над объектами США в странах ДОН

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия потребует у стран - участниц Договора по открытому небу (ДОН) возможности совершать полеты в том числе над американскими объектами на их территории, а также потребует от них взять на себя обязательство не передавать США информацию, полученную в ходе полетов над РФ. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

"Если договор захотят оставить в силе и если мы захотим в нем остаться, мы будем требовать от наших партнеров письменно, юридически подтвердить нам, что они, во-первых, не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории. Есть там американские базы, нет там американских баз, это их территория, территория западных стран, остающихся в договоре", - сказал он.

"Во-вторых, что они категорически обязуются не передавать данные о полетах над Российской Федерацией Соединенным Штатам Америки", - добавил министр.

Лавров указал на то, что договор исключает возможности передачи полученной в ходе полетов в рамках режима открытого неба информации странам, которые не являются участниками ДОН. Однако, по его словам, США "активно обрабатывают" своих союзников по НАТО, чтобы те подписали документы о том, что, когда эти страны останутся в договоре без США, они передавали им данные, полученные в ходе полетов на Россией. "Совсем непорядочно. То есть мы совсем никому ничего не хотим показывать, а сами будем из наших союзников нелегально выжимать информацию, которую они по условиям договора не имеют права американцами передавать", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ добавил, что Вашингтон требует от своих европейских союзников и других западных стран отказывать России в запросах совершать полеты над американскими военными объектами на их территории. "Это грубейшее нарушение договора. Американцы заставляют своих партнеров выдвигать нам такие требования. Мы, естественно, смириться с этим не сможем", - указал он.