Путин заявил, что Россия остается для Абхазии "партнером номер один"

СОЧИ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия остается для Абхазии "партнером номер один", заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией.

"Сейчас есть возможность не спеша, в спокойной обстановке поговорить, как ситуация развивается в наших межгосударственных отношениях", - сказал глава российского государства, открывая встречу. "К сожалению, пандемия оказывает влияние на экономику, хотя, безусловно, Россия остается партнером номер один [для Абхазии]", - отметил Путин.

Он отметил, что более 70% всего экономического оборота Абхазии приходится на Россию. По словам российского лидера, в сотрудничестве РФ и Абхазии есть очень значимые направления. "Я уж не говорю про туризм, но есть и другие составляющие: сельское хозяйство и телекоммуникации. Все это может быть и должно быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения", - добавил он.

Путин также выразил надежду, что помощь, которую российские медики оказывают республике в борьбе с пандемией, вносит существенный вклад. "Я знаю, что наши специалисты работают и в "красной зоне" гудаутской больницы, и мобильный госпиталь развертывается Министерством обороны, военные медики тоже работают", - сказал российский президент. Он предложил своему визави обсудить в ходе двусторонней беседы и рабочего завтрака эти и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.