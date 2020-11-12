"Единая Россия" может перенести проведение съезда с конца этого года на начало следующего

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия", скорее всего, перенесет съезд, запланированный на конец текущего года, на начало следующего года. Об этом рассказал в четверг ТАСС источник в руководстве партии.

Издание РБК ранее сообщило, что единороссы решили не проводить традиционный ежегодный съезд, который планировался на конец года, из-за пандемии коронавируса.

"Решения пока нет, но, скорее всего, съезд будет перенесен на начало года", - пояснил источник ТАСС.

Ранее замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов сообщил ТАСС, что традиционный съезд партии, скорее всего, пройдет в декабре, окончательное решение зависит от эпидемиологической обстановки в стране.

Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак ранее информировал, что партия проведет съезд в два этапа из-за пандемии коронавируса. По его словам, в конце этого года партия обсудит итоги прошедшей избирательной кампании, а в первом полугодии 2021 года определит стратегию на предстоящие выборы в Госдуму.