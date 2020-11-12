Путин и Жапаров обсудили совместную борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с исполняющим обязанности президента, премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым вопросы совместной борьбы стран с коронавирусом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля по итогам прошедшего телефонного разговора.

"Затронут ряд практических вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также совместное противодействие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.

Путин в разговоре с Жапаровым выразил надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии.