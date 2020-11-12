ОП разработает механизм, регулирующий участие IT-гигантов в избирательных процессах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Общественная палата РФ с учетом опыта выборов президента США разработает механизм, регулирующий участие IT-корпораций в избирательных процессах, чтобы противодействовать массовым манипуляциям мнением избирателей. Об этом в четверг заявил первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в ходе онлайн-конференции "Наблюдение за выборами: уроки американской президентской кампании".

"Увидев ту чудовищную негативную и разрушительную роль, которую IT-гиганты оказали на волеизъявление избирателей, на ход избирательного процесса [в США], мы в Общественной палате, безусловно, будем думать над механизмами регулирования участия этих IT-гигантов в избирательных процессах. Это серьезнейший вызов, который стоит перед нашей страной, потому что в России с 2021 по 2024 годы будут проводиться очень важные избирательные кампании, а в 2021 и в 2024 годах - общефедеральные кампании (выборы в Госдуму и выборы президента РФ - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

Как позже уточнил Малькевич ТАСС, ОП РФ планирует разработать этот механизм и обсудить его с экспертами. "Общественная палата разработает эти механизмы, проведем широкое обсуждение на нашей площадке с участием экспертов, членов ЦИК РФ. После этого планируем направить предложения в Госдуму, Совет Федерации и ЦИК", - уточнил Малькевич.

Как отметил он в ходе конференции, на примере выборов президента США впервые в мировой истории можно говорить об определяющей роли IT-гигантов, социальных сетей и новых медиа в манипулировании мнением избирателей. "Мы увидели чудовищную цензуру на площадках популярнейших социальных платформ, прежде всего Twitter, Facebook, Instagram", - добавил Малькевич. По его мнению, сейчас, когда официальные результаты выборов не объявлены, через СМИ "навязывается Джозеф Байден в качестве абсолютного победителя".

"Прошедшая в США избирательная кампания оказалась печально знаменательна тем, что мы увидели, какую чудовищную роль играют СМИ, средства массовой манипуляции. Мы видели, как фактически все четыре года (перед выборами - прим. ТАСС) и CNN, и MSNBC, и NBC, и многие другие каналы методично уничтожали действующего президента США [Дональда Трампа]", - сказал Малькевич.