Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы Горизбиркома Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы Горизбиркома Виктора Миненко. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Освободить Миненко Виктора Александровича от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса на основании личного решения", - говорится в постановлении. - Направить постановление Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургскую избирательную комиссию Российской Федерации".

Александр Беглов также возложил контроль за выполнением постановления на вице-губернатора Петербурга Александра Бельского.

В конце сентября ЦИК признал работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие Миненко. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова также предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить с себя полномочия в связи с неудовлетворительной работой. Она отмечала, что необходимо дождаться реакции городского избиркома на данное постановление ЦИК, в крайнем случае у ЦИК есть возможность подать иск в суд с ходатайством о роспуске комиссии.

11 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по поручению президента России вручил Миненко орден Почета за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность. Памфилова выразила удивление в связи с информацией о его награждении, отметив, что ЦИК РФ "не ходатайствовал даже о благодарности председателю Горизбиркома Санкт-Петербурга".

Виктор Миненко возглавлял Горизбирком Санкт-Петербурга с июля 2018 года, до этого он занимал пост главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу аппарата уполномоченного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.