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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МИД РФ: Москва ждет реализации заверений Алиева о расследовании инцидента с Ми-24

Таким образом в министерстве прокомментировали слова посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы о том, что "на войне как на войне всякое может быть"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Москва ожидает скорейшей реализации заверений президента Азербайджана Ильхама Алиева о расследовании инцидента со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24 и наказании виновных. Об этом заявили ТАСС в четверг в МИД РФ, комментируя слова посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы о том, что "на войне как на войне всякое может быть".

"Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных, - отметили в дипведомстве. - Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".

Теги
АзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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