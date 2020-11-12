Победившая на выборах костромская уборщица решила остаться на посту главы поселения

ТАСС, 12 ноября. Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская приняла решение остаться на своем посту благодаря поддержке депутатов. Об этом она сообщила в четверг журналистам.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Удгодская, в сентябре 2020 года победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области, решила уйти со своего поста. До участия в выборах женщина работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

"Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, - сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах", - сообщила она журналистам.

Удгодская, выдвинутая областным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, набрав 61,7% голосов. Ее конкурент от "Единой России" - действующий глава поселения Николай Локтев - получил поддержку 34,04% избирателей.