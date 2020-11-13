Россия выступила против попыток ввести в Генассамблее электронное голосование

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил резко против предложения ряда стран ввести в Генассамблее (ГА) процедуру электронного голосования, если очное принятие решений невозможно. Небензя выступил в четверг на заcедании ГА ООН от имени не только РФ, но также Китая, Венесуэлы, Ирана, Бурунди, Камеруна, Кубы, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.

"Хотели бы выразить категорическое несогласие с навязываемым нам проектом решения "Процедура принятия решений в Генеральной Ассамблее, когда проведение очного заседания невозможно" и призвать все государства не поддерживать его", - сказал он.

"Это решение может нанести серьезный непоправимый ущерб авторитету Генеральной Ассамблеи и легитимности принимаемых ею решений", - подчеркнул российский постпред.

Он сообщил, что совместно с Китаем Россия распространила альтернативное предложение, согласно которому необходимо, прежде всего, работать над обеспечением очного формата принятия решений в Генассамблее. "В случае кризиса можно было бы организовать голосование за пределами штаб-квартиры ООН или с использованием письменной процедуры", - отметил он. "Согласно нашему проекту решения все эти меры принимаются в ответ на просьбу государств. Наше предложение - только один из вариантов решения проблемы. Уверены, что другие страны также могут внести предложения", - указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Представители России, Китая, Экваториальной Гвинеи и ряда других стран в своих выступлениях призвали избежать ненужной спешки в принятии решения о голосовании в ГА и перенести обсуждение этого вопроса в Шестой комитет, который и занимается процедурными вопросами.

Спорное предложение

В резолюции, предложенной Австрией, Латвией, Норвегией, Грузией и еще группой стран предлагается одобрить процедуру, согласно которой один человек - председатель Генассамблеи - может прекратить очные заседания главного органа ООН, приостановить действие его правил процедуры и перейти к принятию решений в виртуальном формате электронным голосованием.

В проекте резолюции предполагается, что председатель Генассамблеи в случае невозможности очного голосования "рассылает всем государствам-членам письмо, в котором объявляет, что поступила просьба о проведении голосования по тому или иному конкретному предложению, и указывает дату и время начала голосования; такие дата и время устанавливаются таким образом, чтобы с момента распространения письма председателя до начала голосования прошло не менее 72 часов, исключение составляют предложения процедурного характера, которые ставятся на голосование в течение 24 часов".

"Государства-члены могут проголосовать "за" или "против" или указать, что они "воздержались", с помощью электронных средств, предоставляемых секретариатом в пределах существующих ресурсов и указываемых председателем до начала периода голосования, продолжительность которого составляет один час; голоса, поданные государствами-членами, становятся видны другим государствам-членам за пять минут до окончания периода голосования", - говорится в предлагаемом документе.

В итоге принятие решения по резолюции было перенесено на другой день в связи с затянувшейся дискуссией.