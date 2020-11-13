Песков заявил, что Путин сыграл ключевую роль в урегулировании в Карабахе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роль президента России Владимира Путина в решении конфликта в Нагорном Карабахе была ключевой, урегулированию предшествовала напряженная многодневная работа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в опубликованном в пятницу интервью телеканалу RT .

"Роль эта была ключевая, - сказал представитель Кремля. - Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы - это была работа президента Путина".

По его словам, российский лидер "сидел на телефонах", проводил разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Еще раз повторяю, это длилось не один день", - добавил Песков.