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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Песков заявил, что Путин сыграл ключевую роль в урегулировании в Карабахе

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что подписанию предшествовало много дней очень напряженной работы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роль президента России Владимира Путина в решении конфликта в Нагорном Карабахе была ключевой, урегулированию предшествовала напряженная многодневная работа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в опубликованном в пятницу интервью телеканалу RT.

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"Роль эта была ключевая, - сказал представитель Кремля. - Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы - это была работа президента Путина".

По его словам, российский лидер "сидел на телефонах", проводил разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Еще раз повторяю, это длилось не один день", - добавил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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