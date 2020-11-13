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Песков считает, что "антироссийский иммунитет" не сохранится на Украине долго

Пресс-секретарь президента отметил, что "руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что "русофобские антитела" исчезнут на Украине достаточно быстро.

"Мы по-прежнему считаем, что мы были и остаемся двумя родственными народами, при этом не братскими", - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу RT, говоря об отношениях РФ и Украины. При этом он отметил, что "за эти годы руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе".

"Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро", - убежден Песков. "Искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро", - добавил он.

"Кстати, недавние выборы и итоги этих местных выборов на Украине как раз и показали, что антитела-то и не такие сильные уже", - подчеркнул представитель Кремля.

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