Песков: расхождения РФ и Турции по Карабаху не мешают тесному взаимодействию стран

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Последовательная позиция Турции на одобрение силового сценария урегулирования в Нагорном Карабахе расходится с точкой зрения России, но это не мешает тесному взаимодействию стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в опубликованном в пятницу интервью телеканалу RT .

По его словам, Турция заняла последовательную позицию на "одобрение силового сценария в решении карабахского конфликта".

"В этом мы серьезно расходились и расходимся во мнениях с нашими турецкими коллегами, - заметил представитель Кремля. - И это не мешает нам продолжать тесное взаимодействие на всех уровнях, включая высший".