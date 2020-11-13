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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Песков: расхождения РФ и Турции по Карабаху не мешают тесному взаимодействию стран

По словам пресс-секретаря российского лидера, Турция заняла последовательную позицию на "одобрение силового сценария в решении карабахского конфликта"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Последовательная позиция Турции на одобрение силового сценария урегулирования в Нагорном Карабахе расходится с точкой зрения России, но это не мешает тесному взаимодействию стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в опубликованном в пятницу интервью телеканалу RT.

По его словам, Турция заняла последовательную позицию на "одобрение силового сценария в решении карабахского конфликта".

"В этом мы серьезно расходились и расходимся во мнениях с нашими турецкими коллегами, - заметил представитель Кремля. - И это не мешает нам продолжать тесное взаимодействие на всех уровнях, включая высший".

Теги
ТурцияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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