Песков назвал "паузой вежливости" решение Путина ждать официальных итогов выборов в США

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Решение президента России Владимира Путина дождаться официального подведения итогов выборов в США, прежде чем поздравлять кого-то из кандидатов с победой, является не завуалированной поддержкой Дональда Трампа, а "паузой вежливости". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера в интервью телеканалу RT.

"Вы знаете, президент принял решение дождаться все-таки официального подведения итогов и только после этого уже поздравлять избранного президента", - отметил он. "Это такая пауза вежливости: мы ничего не говорим про выборы, мы ничего не говорим про ту ситуацию, которая сейчас сложилась, мы именно ждем, когда не американские СМИ, а сами американцы провозгласят избранного президента", - подчеркнул он.