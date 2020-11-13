Песков не стал комментировать общественную реакцию на решение конфликта в Карабахе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать реакцию граждан Армении и Азербайджана на то, как был урегулирован конфликт в Нагорном Карабахе. При этом представитель Кремля "воздал должное политической мудрости" лидеров стран, завершивших кровопролитие.

"Я не имею права каким-то образом комментировать ни общественную реакцию в Азербайджане, ни общественную реакцию в Армении", - сказал Песков в опубликованном в пятницу интервью телеканалу RT.

Он отметил, что может только "воздать должное политической мудрости президента [Азербайджана Ильхама] Алиева и премьер-министра [Армении Никола] Пашиняна, которые благодаря усилиям президента [России Владимира] Путина подписали совместное заявление и остановили военные действия".