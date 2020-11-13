Захарова: страны ОДКБ выступили за усиление потенциала организации в борьбе с пандемией

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Представители военно-медицинских служб государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили на этой неделе за дальнейшее наращивание потенциала организации за счет усиления военно-медицинской составляющей войск ОДКБ в борьбе с пандемией. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что государства - члены ОДКБ продолжают поиск эффективных механизмов преодоления возникающих вызовов. Она добавила, что в центре кризисного реагирования ОДКБ 11 ноября в режиме видеоконференции состоялась научно-практическая конференция военно-медицинских служб государств - членов организации с подключением экспертов Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Министерства обороны РФ.

"Страны выступили за дальнейшее наращивание потенциала организации за счет усиления военно-медицинской составляющей войск ОДКБ. Обсуждены возможности применения мобильных медицинских подразделений, включение медицинского отряда специального назначения в состав коллективных сил ОДКБ, - сказала дипломат. - Достигнуты договоренности о продолжении контактов в данном формате по анализу и обмену информацией об обстановке, связанной с распространением коронавирусной инфекции на пространстве ОДКБ и другим вопросам медицинского обеспечения в рамках организации".

По словам Захаровой, на конференции в фокусе внимания военных медиков ОДКБ был обмен опытом, организация противоэпидемических мероприятий при распространении коронавирусной инфекции, а также особенности медицинского обеспечения коллективных сил в условиях сложной санитарно-эпидемической обстановки.

Членами ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.