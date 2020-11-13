Толстой заявил, что демократия в США стала "посмешищем для всего мира"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. США должны прислушаться к мнению наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и применить к себе международные правила, связанные с проведением выборов. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе прошедшего в режиме видеоконференции заседания постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Хотел бы выразить свою озабоченность в связи с процедурой выборов в Соединенных Штатах Америки. Как получилось так, что эта некогда образцовая демократия стала посмешищем для всего мира? Как получилось так, что 60 млн человек голосуют по почте, а 90 млн голосуют задолго до дня голосования?" - сказал Толстой, возглавляющий делегацию РФ в ПА ОБСЕ. Видеозапись его выступления в пятницу опубликована на странице парламентария в Facebook.

Вице-спикер заметил, что "большинство американцев не могут понять результата своего выбора". "Как получилось так, что международных наблюдателей не пустили на избирательные участки в 17 штатах? Если вы, коллеги, считаете эту ситуацию нормальной, то я считаю, что это ненормально", - обратился он к членам ассамблеи.

"Как мне кажется, нашим американским друзьям пора применить к себе международные правила, связанные с избирательным законодательством, и послушать миссию ОБСЕ, которая наблюдала за выборами, сделать соответствующие выводы", - продолжил Толстой, напомнив о критике российских выборов со стороны США. "Чтобы эти упреки произносить, надо сначала научиться соблюдать самим правила и изменить свое выборное законодательство так, чтобы вашим собственным гражданам был ясен итог выборов", - резюмировал вице-спикер Госдумы.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября, подсчет голосов до сих пор продолжается в штатах Северная Каролина (15 выборщиков) и Джорджия (16 выборщиков). Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.