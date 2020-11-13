Захарова: Афганистан может присоединиться к ШОС, когда созреют внутриполитические условия

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Афганистан сможет стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по мере вызревания внутриполитических условий в этой стране. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кабул подал официальную заявку на членство в ШОС в 2015 году. "Мы поддерживаем такой настрой Афганистана. Вместе с тем нужно учитывать, что для получения полноправного членства существует целый ряд критериев, главный из которых достижение в ШОС консенсуса по кандидатуре заявителя. Мы убеждены, что по мере вызревания внутриполитических условий эта перспектива может открыться и для Афганистана", - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Россия во многом способствовала приобретению Кабулом статуса наблюдателя в организации. По ее словам, этот статус уже открыл для Афганистана хорошие перспективы для развития сотрудничества с ШОС в политической, экономической, гуманитарной сферах и в вопросах, связанных с обеспечением безопасности. "Кроме того, в ШОС имеется целый ряд документов, открытых для подписания, к которым Афганистан мог бы присоединиться", - указала она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Афганистан является "важным членом семьи ШОС" и афганской проблематике на саммитах организации уделяется серьезное внимание. "ШОС последовательно выступает за становление Афганистана как стабильного, безопасного государства, свободного от терроризма, наркотиков, живущего в мире с соседями", - сказала Захарова, отметив, что эта позиция нашла отражение и в принятой 10 ноября Московской декларации лидеров государств - членов ШОС.