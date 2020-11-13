Песков заявил, что Путин при необходимости интенсивно контактирует с Пашиняном и Алиевым

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжает интенсивно контактировать с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и после принятия заявления по Нагорному Карабаху. Такие контакты осуществляются по мере необходимости, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Эти контакты и сейчас продолжаются достаточно интенсивно при необходимости", - сказал он, комментируя вопрос, что пресс-служба Кремля информировала СМИ не о всех состоявшихся в период подготовки заявления по Нагорному Карабаху телефонных контактах трех лидеров.

Говоря о словах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Путин провел телефонные переговоры с Пашиняном 11 ноября, Песков заявил, что "пресс-служба [Кремля] о многих разговорах с Пашиняном и с Алиевым не сообщает". "Президент в преддверии собственно подписания совместного заявления много-много дней работал в режиме онлайн с президентом Азербайджана и премьером Армении", - подчеркнул Песков.

В пятницу Лавров сообщил в интервью российским и иностранным СМИ, что Путин провел 11 ноября телефонный разговор с Пашиняном. "Мы общаемся с нашими армянскими коллегами: вчера президент Путин общался с премьер-министром Пашиняном, я сегодня утром разговаривал с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном", - сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства. "Вчера я общался с министром иностранных дел Азербайджана, который также подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества с сопредседателями [Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху], - добавил Лавров.

Заявление лидеров по Нагорному Карабаху

10 ноября на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе, которое было подписано 9 ноября. Согласно документу, объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года.

"Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года, - указано в заявлении. - Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники".

При этом "срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения", отмечается в документе.