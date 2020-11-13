Песков заявил, что Москва ждет информацию из Баку о расследовании по сбитому вертолету

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Москва ожидает сведений от Баку о расследовании трагического инцидента с российским вертолетом в небе над Арменией, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Между Россией и Азербайджаном существуют каналы очень тесного общения, какие-то дополнительные каналы здесь не нужны", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, предусмотрены ли каналы обмена информацией между двумя странами по делу о сбитом вертолете. "Азербайджанская сторона весьма оперативно заявила о том, что будет проведено тщательное расследование, будут установлены и наказаны виновные", - напомнил Песков. "Безусловно, мы будем ожидать информацию на этот счет", - подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь президента назвал неуместным вопрос, доверяет ли Россия Азербайджану в плане тщательности расследования.

Песков не стал комментировать высказывания посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы о сбитом вертолете - "на войне как на войне, всякое может быть". "Уже это высказывание получило оценку российской стороны, думаю, что она была достаточно исчерпывающей, я не думаю, что нужно говорить что-то дополнительно", - объяснил он.

МИД РФ подчеркивал, что Москва исходит из того, что официальный Баку больше не будет позволять себе двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.